टेस्‍ट क्रिकेट में भारतीय टीम की नई दीवार के रूप में उभरे चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में (ICC World Test Championship 2021 Final) न्‍यूजीलैंड से टक्‍कर (India vs New Zealand) लेने के लिए तैयार हैं. भारतीय टीम को इस बड़े मुकाबले के लिए दो जून को इंग्‍लैंड के लिए निकलना है. इससे पहले चेतेश्‍वर पुजारा टीम सहित मुंबई के होटल में क्‍वारंटाइन (Quarantine) की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. क्‍या आपको पता है कि पुजारा क्‍वारंटाइन में किस तरह वक्‍त गुजार रहे हैं.

चेतेश्‍वर पुजारा ने अपने इंस्‍टाग्राम हैंडल के माध्‍यम से फैन्‍स को क्‍वारंटाइन की बोरिंग लाइफ के दौरान वक्‍त काटने के संबंध में जानकारी दी. पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने इंस्‍टाग्राम स्‍टोरीज में बेटी अदिति के साथ पिक्‍चर शेयर की. इस पिक्‍चर में पुजारा अपनी तीन साल की बेटी के साथ वीडियो गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

पिक्‍चर के साथ कैप्‍शन में चेतेश्‍वर पुजारा ने लिखा, "क्‍वारंटाइन के दौरान मेरी गेम पार्टनर." भारत को इंग्‍लैंड दौरे पर (India Tour of England) पहले 18 से 22 जून के बीच न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है. इसके बाद दो अगस्‍त से विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली टीम इंडिया मेजबान इंग्‍लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज में उतरेगी.

चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) इस दौरे पर भारतीय टीम का अहम हिस्‍सा हैं. ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के दौरान पुजारा ने भारत की सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

न्‍यूजीलैंड की टीम वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए पहले ही इंग्‍लैंड पहुंच गई है. उसे मेजबान देश के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलनी है. जिसके बाद वो 18 जून से साउथम्‍पटन के रोस बाउल स्‍टेडियम में चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भारत के खिलाफ उतरेंगे.