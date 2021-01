ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) टेस्‍ट सीरीज से पहले शनिवार को टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन काफी खराब रहा. पहले चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को चोट लगी. कुछ देर बाद पृथ्‍वी शॉ भी चोटिल हो गए. अंत में मैथ्‍यू वेड को भी चोट लग गई। खासबात ये है कि सभी को एक ही नेट में प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी। Also Read - RCB का लगा झटका, Dale Steyn ने IPL 2021 में खेलने से किया इंकार, बताई ये वजह

टीम इंडिया को सात जनवरी से सिडनी में तीसरा टेस्‍ट मैच खेलना है. टीम अभी मेलबर्न में है. सिडनी में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए टीम मैच से एक दिन पहले ही वहां पहुंचेगी.

Prithvi Shaw now is struck down in the same net. Looked bad for a while but he’s back up and batting #AUSvIND pic.twitter.com/EPHAvEDVj9

— Bharat Sundaresan (@beastieboy07) January 2, 2021