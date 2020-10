वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) ने आज टी20 फॉर्मेट में एक और नई उपलब्धि अपने नाम कर ली. दुनिया भर में यूनिवर्स बॉस (Universe Boss) के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले क्रिस गेल ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 1000 छक्के (1000 sixes in t20 cricket) जड़ने का कारनामा अपने नाम कर लिया है और इस फेहरिस्त में उनके आसपास फिलहाल कोई दूसरा बल्लेबाज दूर-दूर तक नहीं है. गेल ने अपने 410वें टी20 मैच में यह मुकाम अपने नाम किया. Also Read - IPL 2020: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने ट्रेंट बोल्ट

आज 1000 छक्कों से 7 छक्के दूर थे गेल

किंग्स XI पंजाब के लिए आईपीएल में खेलने वाले 41वर्षीय क्रिस गेल आज जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बल्लेबाजी पर उतरे तो वह इस उपलब्धि से 7 छक्के दूर थे. गेल ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और दे-दनादन रन बरसाने शुरू कर दिए. इस मैच में गेल ने 63 गेंदों की अपनी पारी में 8 छक्के और 6 चौकों की मदद से 99 रन बनाए। अब इस फॉर्मेट में उनके नाम 1001* छक्के हैं।

सर्वाधिक छक्कों के मामले में नंबर दो पर हैं कीरोन पोलार्ड

टी20 फॉर्मेट में अगर सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज की बात करें तो यहां गेल की ही हमवतन कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) का नाम आता है। हालांकि वह क्रिस गेल से बहुत पीछे हैं। 33 वर्षीय पोलार्ड ने अभी तक 524 टी20 मुकाबले खेले हैं और उनके नाम अभी तक 690* छक्के ही हैं।

1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20 sixes for Christopher Henry Gayle.

That's it. That's the post 🤷 pic.twitter.com/wkCViJAYmX

— ICC (@ICC) October 30, 2020