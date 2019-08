पोर्ट आफ स्पेन: क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद सुझाव दिया है कि उन्होंने अब तक खेल से संन्यास नहीं लिया है. गेल वर्षा से प्रभावित तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में विशेष 301 नंबर की जर्सी पहनकर उतरे जो उनके करियर में खेले एकदिवसीय मैचों की संख्या है. वह 300 वनडे खेलने वाले वेस्टइंडीज के एकमात्र क्रिकेटर हैं.

“I didn’t announce any retirement.”

Chris Gayle says he will be around “until further notice”.

➡️ https://t.co/mBJpy0PDtQ pic.twitter.com/BWYfjeVgeP

