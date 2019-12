पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में अपने टेस्ट करियर का पहला तिहरा शतक बनाकर ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) खास क्लब में शामिल हो गए हैं। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल (Chris Gayle) ने तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के इस क्लब में वार्नर का स्वागत किया है।

गेल ने 335 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले वार्नर को बधाई दी है। गेल ने ट्विटर पर लिखा, “ट्रिपल क्लब में डेविड वार्नर का स्वागत।”

Welcome to the Triple club, @davidwarner31 – Top stuff

— Chris Gayle (@henrygayle) November 30, 2019