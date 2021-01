Christchurch Test New Zealand vs Pakistan 2nd Test Day 3:न्यूजीलैंड ने दो मैचों की सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान की पहली पारी 297 रन पर समेट दी. क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में मेजबान कीवी टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. Also Read - NZ vs PAK, Day-1: काइल जैमीसन के पांच विकेट हॉल से 297 पर सिमटा पाकिस्‍तान

पाकिस्तान की ओर से पूर्व कप्तान अजहर अली (Azhar Ali) ने सर्वाधिक 93 जबकि विकेटकीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने 61 रन बनाए. हालांकि दिन का खेल खत्म होते होते नसीम शाह (Naseem Shah) ने खूब सुर्खियां बटोरी. नसीम अपनी बल्लेबाजी कौशल के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य मामले में चर्चा में रहे. Also Read - New Zealand vs Pakistan: पाक कप्तान बाबर आजम का दूसरे टेस्ट में खेलना अनिश्चित

83वें ओवर की शुरुआत से पहले जब नसीम बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर थे तब उन्होंने 11वें नंबर के बल्लेबाज मोहम्मद अब्बास (Mohammad Abbas) को जल्दी से सिंगल चुराने के लिए कहा ताकि वह कुछ और रन जोड़ सकें. नसीम ने ये बात हिंदी में कही जो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया. Also Read - NZ vs PAK: ड्रॉ की उम्मीद जगाने के बाद पाकिस्तान चूका, न्यूजीलैंड 101 रन से जीता

नसीम ने कहा, ‘ अब्बास भाई, अब्बास भाई, आपको पता भी है सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है. सिंगल करना है वर्ना डांट पड़ जाएगी. ‘ इस पर दोनों बल्लेबाज हंसते हुए नजर आए.



नसीम शाह 12 रन बनाकर आउट हुए वहीं मोहम्मद अब्बास खाता खोले बगैर नाबाद लौटे. पाकिस्तान की ओर से फहीम अशरफ ने 48 रन का योगदान दिया वहीं जफर गौहर ने 34 रन की पारी खेली. न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) ने सर्वाधिक 5 विकेट चटकाए जबकि टिम साउदी (Tim Southee) और ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने दो दो विकेट चटकाए. दो मैचों की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड टीम 1-0 से आगे है.