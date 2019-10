हाल में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुष भालाफेंक स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने वाले भारतीय एथलीट शिवपाल सिंह (Shivpal Singh) ने 7वें सीआईएसएम मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स (CISM Military World Games) में गुरुवार को स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

भारतीय वायु सेना में कार्यरत 24 वर्षीय शिवपाल ने 83.33 मीटर दूरी के साथ पहला स्थान हासिल किया.

#ShivpalSingh won gold in men’s javelin at the Military World Games with a throw of 83.33m.#AneeshPillai (Disabled Men’s Shotput IF1), #Virender (Disabled Men’s Shotput IF5) & #AnandanGunasekaran (Disabled Men’s 200m IT1) also won gold.

