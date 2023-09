MotoGP Bharat: मोटो जीपी रेस देखने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हो रही मोटोजीपी भारत (MotoGP Bharat 2023) देखने पहुंचे हुए हैं. इस दौरान उन्होंने MotoGP के CEO और उनकी टीम के साथ मुलाकात की. योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर हैं. यहां वह MotoGP रेस देखने के साथ किसानों से भी वार्ता करेंगे.

मोटोजीपी भारत का आगाज 22 सितंबर यानी शुक्रवार को हुआ था और आज रविवार (24 सितंबर) को मेन रेस होगी जिसके जरिए चैंपियन का फैसला होगा. रविवार की सुबह 11:20 बजे से बाइक राइडर्स वॉर्म-अप करेंगे और फिर फैन परेड होगी. इसके बाद 24 लैप की मुख्य रेस का आगाज दोपहर 3:30 बजे से होगा.

Honored to have Honourable CM UP, Shri Yogi Adityanath, grace the MotoGP Bharat event with his presence at UPGIS this Feb! A momentous occasion as we unite our passion for motorsports with the spirit of Bharat. Looking forward to an incredible journey of speed, skill, and… pic.twitter.com/RvkSem0FfJ

योगी आदित्यनाथ बाइक रेसिंग का लुफ्त उठाने के अलावा रेस जीतने वाले विदेशी बाइक राइडर्स को प्राइज देंगे. इसके बाद वह गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होंगे जहां किसानों के साथ वार्ता करेंगे.

