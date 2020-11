टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubhman Gill) को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है. शुभमन इस समय टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं. उन्हें वनडे और टेस्ट टीम में जगह चुना गया है. हालांकि टी20 टीम का वह हिस्सा नहीं हैं. इस बीच तीनों फॉर्मेट की टीमें एक साथ सिडनी में सीरीज से पहले जमकर अभ्यास कर रही हैं. Also Read - India vs Australia: इन भारतीय बल्लेबाजों ने खूब मचाई धूम, जानें- विराट हैं कहां

टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने इस युवा खिलाड़ी के साथ रविवार को अपनी एक तस्वीर पर टि्वटर पर साझा की. Also Read - ...जब रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव से कहा-आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा आपको मौका, अपना काम करते रहो

शास्त्री ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘क्रिकेट जैसे महान खेल को लेकर चर्चा करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता.’ इस तस्वीर में युवा गिल और कोच शास्त्री चेयर पर बैठे हैं और एक-दूसरे से बात कर रहे हैं.

अभी तक शुभमन गिल ने भारत के लिए दो वनडे मैच खेले हैं. शुक्रवार (27 नवंबर) से टीम इंडिया यहां पहले वनडे मैच से इस दौरे का आगाज करेगी. सीरीज के पहले 2 वनडे मैच सिडनी में ही खेले जाएंगे, जबकि 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच कैनबरा में होगा. इसके बाद भारतीय टीम 3 मैचों की टी20I सीरीज भी खेलेगी और सबसे बाद में यहां बहुप्रतीक्षित 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होगा.

Great to get back to business – with @hardikpandya7 @SDhawan25 @imShard #TeamIndia #AUSvIND 🇮🇳🙏🏻 pic.twitter.com/yaaFwYOw3d

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 18, 2020