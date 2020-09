तीन बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) खिताब जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए 13वां सीजन अब तक कुछ खास नहीं जा रहा है। पहले मैच में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद चेन्नई लगातार दो मैच हारी। शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में 44 रनों से मिली बड़ी हार के बाद निराश हुए सीएसके फैंस ने सोशल मीडिया पर टीम से शीर्ष क्रम बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) से वापसी की अपील की। Also Read - IPL 2020: दिल्ली के कप्तान अय्यर ने कहा- भाग्यशाली हूं कि रबाडा और नॉर्टर्जे जैसे गेंदबाज टीम में हैं

दरअसल रैना महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में सीएसके स्क्वाड के साथ दुबई आए थे लेकिन टीम के 13 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो निजी कारण का हवाला देकर भारत लौट गए। फिलहाल रैना कश्मीर में हैं, जहां वो घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने के प्रयासों में लगे हुए हैं। Also Read - IPL 2020, KKR vs SRH, Preview: कोलकाता के खिलाफ नई प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी हैदराबाद

दिल्ली के खिलाफ दुबई के स्टेडियम में खेले गए मैच में 176 रन के स्कोर का पीछा करते हुए सीएसके टीम 131 रन ही बना सकी। जिसके बाद फैंस को टीम के प्रमुख बल्लेबाज रैना की याद आई। Also Read - IPL 2020 KKR vs SRH Live Streaming: पहली जीत हासिल करने के इरादे से भिड़ेंगी कोलकाता-हैदराबाद टीमें

चेन्नई की हार के बाद सोशल मीडिया पर #ComeBackMrIPL हैशटैग ट्रेंड करने लगा। चेन्नई के फैंस ने अपने ‘चिन्ना थला’ से जल्द से जल्द आईपीएल 2020 में लौटने की अपील की।

बता दें कि रैना के टूर्नामेंट से हटने के बाद भी चेन्नई टीम ने उसके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। टीम के सीईओ कासी विश्वनाथन ने अपने बयान में साफ कहा था कि चेन्नई रैना की जगह किसी और खिलाड़ी के नाम का ऐलान नहीं करेगी। जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि रैना टूर्नामेंट के दूसरे हिस्से के लिए टीम में लौट सकते हैं। खुद रैना ने भी अपने बयान में इस ओर इशारा किया था, हालांकि अब तक उनके यूएई लौटने की कोई खबर नहीं आई है।

