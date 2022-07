CWG 2022 LIVE INDW vs AUSW Score and Updates: कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2022 में एजबेस्‍टन क्रिकेट ग्राउंड पर जारी मैच के दौरान भारत की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए हरमनप्रीत कौर की 34 गेंदों पर 52 रन की ताबड़तोड़ पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। सलामी बल्‍लेबाज शेफाली वर्मा ने भी रन बनाने में उनका भरपूर साथ निभाया। शेफाली के बल्‍ले से 33 गेंदों पर 48 रन आए। जिसके दम पर भारत इतना बड़ा स्‍कोर सेट कर पाया है। Also Read - CWG: ऑस्ट्रेलिया की कीपर से स्टंप में ऐसी गलती, VIDEO देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

बर्मिंघम में 22वें कॉमनवेल्थ खेलों की शुरुआत हो चुकी है. भारत ने टेबल टेनिस से इन खेलों में अपने अभियान की शुरुआत कर दी है. टेबल टेनिस के बाद भारतीय खिलाड़ी आज इन खेलों में बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. बैडमिंटन में टीम इंडिया शुरुआती दौर में मिक्स्ड टीम इवेंट में भिड़ेगी.

इसके अलावा महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने अभियान की शुरुआत करेगी. महिला हॉकी टीम घाना से मुकाबला करेगी, जबकि महिला और पुरुष टीमें टेबल टेनिस में राउंड एक और राउंड 2 की शुरुआत करेंगे और ट्राइथलॉन में भी भारतीय खिलाड़ी शुरुआत करेंगे. इन खेलों से जुड़ी पल-पल की जानकारी आप यहां ले सकते हैं.