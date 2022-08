India Women vs Barbados Women Commonwealth Games Day 6 LIVE From Birmingham: भारत और बारबाडोज की महिला टीमों के बीच जारी टी20 मैच के दौरान भारतीय महिला टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्‍लेबाजी कर रही है। बर्मिंघम में आयोजित हो रहे 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में भारत आज अपने छठे दिन के अभियान जारी है. भारत ने वेटलिफ्टिंग से दिन का पहला पदक अपने नाम कर लिया है. 109kg भारवर्ग में लवप्रीत सिंह (Lovepreet Singh) ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. राष्ट्रमंडल खेलों में यह भारत का 14वां पदक है. हॉकी में (India vs Canada Hockey) भारत की महिला टीम ने कनाडा को 3-2 और पुरुष टीम ने 8-0 से मात दी। भारत की तूलिका मान (Tulika Mann) ने जूड़ो के फाइनल में जगह बनाकर मेडल पक्‍का कर लिया है। भारत ने बॉक्सिंग में भी दो मेडल पक्‍की कर ली है। नीतू (Boxer Nitu Ghangha)और हुसामुद्दीन (Mohammad Hussamuddin) ने SF में प्रवेश कर लिया है।Also Read - Commonwealth Games 2022: पुरुष हॉकी टीम ने कनॉडा को 8-0 से दी मात, पक्‍की हुई SF में जगह

Commonwealth Games 2022 Medals Tally (Birmingham 2022)