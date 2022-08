CWG 2022 Day 10 Updates: राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन (Commonwealth Games 2022) भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. अमित पंघाल (Amit Panghal) और नीतू गंघास (Nitu Ganghas) के बाद महिला बॉक्सर निकहत जरीन (Nikhat Zareen) ने भी सोने पर मुक्का मारा. महिलाओं की 50 किग्रा (लाइट फ्लाईवेट) स्पर्धा के फाइनल में भारतीय बॉक्सर निकहत जरीन (Nikhat Zareen CWG Match Result) ने आयरलैंड की कार्ली एमसी नौल को शिकस्त दी.Also Read - दिवंगत कोच निकोलई का मेरे करियर पर प्रभाव अतुलनीय है : अविनाश साबले

#CommonwealthGames2022 | India boxer Nikhat Zareen beats Mcnaul of Northern Ireland to win Gold in 48-50 Kg flyweight category pic.twitter.com/pgqNzKSwdk

— ANI (@ANI) August 7, 2022