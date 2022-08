बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों से आज यानी शनिवार 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) अपने घर पर मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि खिलाड़ियों संग पीएम की यह मुलाकात सुबह 11 बजे होगी. बर्मिंघम में इस बार भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, जिसमें उसने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए.Also Read - PMAY: प्रधानमंत्री आवास योजना की बढ़ायी गई अंतिम तिथि, जानिए कब तक और किसे मिल सकता है इसका लाभ

बता दें इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में निशानेबाजी और तीरंदाजी खेलों का हिस्सा नहीं था. अगर होता तो भारतीय एथलीट पदकों की संख्या 100 के करीब कर सकते थे. फिर भी भारतीय एथलीटों ने कुल 161 पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है. बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा पदक रेसलिंग और वेटलिफ्टिंग में जीते. भारत 18वीं बार इन खेलों में हिस्सा ले रहा था और इसमें कुल 104 पुरुष और 103 महिलाओं ने हिस्सा लिया.

Prime Minister Narendra Modi to host all the medal winners of the #CommonwealthGames2022 at his official residence in Delhi at 11AM tomorrow. pic.twitter.com/yBAb2vm8Sc

— ANI (@ANI) August 12, 2022