Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स के दूसरे दिन भारत को दो पदक दिलाने वाले संकेत सरगर (Sanket Sargar) और गुरुराज पुजारी (Gururaj Poojary) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बधाई दी. संकेत सरगर महज एक किलो से गोल्‍ड से चूक गए थे. इसलिए उन्‍हें 55 किलो पुरुष स्‍पर्धा में सिल्‍वर से संतुष्‍ट होना पड़ा. इसी तर्ज पर 61 किलोवर्ग में गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्‍स मेडल अपने नाम किया. इसके साथ ही भारत के पास मौजूदा खेलों में कुल दो पदक हो गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘संकेत सरगर का असाधारण प्रयास! उनका प्रतिष्ठित रजत पदक हासिल करना राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए एक शानदार शुरुआत है. उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं.’’

महाराष्ट्र के सांगली जिले के सरगर स्वर्ण पदक की ओर बढ रहे थे लेकिन क्लीन एंड जर्क में दो प्रयास नाकाम रहने से वह एक किलो से चूक गए. उन्होंने 248 किलो (113 और 135 किलो) वजन उठाकर रजत पदक जीता.

Exceptional effort by Sanket Sargar! His bagging the prestigious Silver is a great start for India at the Commonwealth Games. Congratulations to him and best wishes for all future endeavours. pic.twitter.com/Pvjjaj0IGm



मलेशिया के मोहम्मद अनीक ने कुल 249 किलो वजन उठाकर क्लीन एंड जर्क में खेलों का नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया. उन्होंने स्नैच में 107 और क्लीन एंड जर्क में 142 किलो वजन उठाया. श्रीलंका के दिलांका इसुरू कुमारा ने 225 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता.

उधर, गुरुराज पुजारी के लिए प्रधानमंत्रभ्‍ ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘गुरुराजा की उपलब्धि से बहुत खुश हूं. राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई. उन्होंने शानदार लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया. मैं उनकी खेल यात्रा में कई और उपलब्धियों की कामना करता हूं.’’

Overjoyed by the accomplishment of P. Gururaja! Congratulations to him for winning the Bronze at the Commonwealth Games. He demonstrated great resilience and determination. I wish him many more milestones in his sporting journey. pic.twitter.com/i04Fv2owtW

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2022