Commonwealth Games 2022: बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2022 के दूसरे दिन भारत को पहला पदक मिला. वेट लिफ्टिंग में संकेत सरगर (Sanket Sargar) गोल्‍ड से चूक गए. हालांकि सिल्‍वर मेडल वो अपने नाम करने में सफल रहे. संकेत पुरुष वर्ग में 55 किलो श्रेणी में भार उठ रहे थे. उन्‍होंने इस दौरान कुल 248 किलो भार उठाया. जिसमें से 113 किलो स्‍नेच राउंड जबकि 135 किलो क्लीन एंड जर्क में भार उठाया. इस दौरान उन्‍होंने गलती से खुद को भी चोट पहुंचा ली थी. अंत में उन्‍हें मलेशियाई एथलीट के हाथों शिकस्‍त झेलनी पड़ी.Also Read - CWG 2022 : कई मुश्किलों का सामना करने के बाद बर्मिंघम पहुंची पाकिस्तानी बैडमिंटन टीम

🇮🇳 wins its 1️⃣st 🏅 at @birminghamcg22 🤩#SanketSargar in a smashing performance lifted a total of 248 Kg in 55kg Men’s 🏋️‍♀️ to clinch 🥈at #B2022

Sanket topped Snatch with best lift of 113kg & lifted 135kg in C&J

Congratulations Champ!

Wish you a speedy recovery#Cheer4India pic.twitter.com/oDGLYxFGAA

— SAI Media (@Media_SAI) July 30, 2022