कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: अस्मिता डे के बाद हर्ष सिंह का कमाल, जूडो में भारत ने एक ही दिन में जीते 2 गोल्ड

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने जूडो मुकाबले में देश का नाम रोशन कर दिया. शुक्रवार (31 जुलाई) का दिन भारत के लिए यादगार रहा. पहले अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और फिर हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल जीतने से भारतीय जूडो टीम का आत्मविश्वास और बढ़ गया है.
23 वर्षीय हर्ष सिंह का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कैट्ज से हुआ. शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिरी में हर्ष ने शानदार वापस की. उन्होंने समय खत्म होने से 41 सेकंड पहले वाजा-अरी तकनीक का इस्तेमाल कर बढ़त बनाई. इसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बढ़त कायम रखी और मैच जीतकर भारत को दूसरा स्वर्ण पदक जीताया.
इससे पहले अस्मिता डे ने महिलाओं के फाइनल में कनाडा की हेइडी क्वैच को 2-1 से हराकर गोल्ड जीता. यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन अस्मिता ने दबाव के बीच धैर्य बनाकर जीत हासिल की. उन्होंने बेहतरीन डिफेंस और सटीक तकनीक का प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. अस्मिता कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी बन गईं.
भारत का शानदार प्रदर्शन यहीं नहीं रुका है. यामिनी मौर्या ने महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की डोने ब्रेयटेनबैक को इप्पोन के जरिए हराकर फाइनल में जगह बना ली है. अब उनका मुकाबला इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक से होगा. भारतीय खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि यामिनी भी स्वर्ण पदक जीतकर जूडो में भारत की सफलता को और आगे बढ़ाएंगी.
(इनपुट- एजेंसी के साथ)
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