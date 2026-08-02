कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का जलवा, खिलाड़ियों पर हुई मेडलों की बारिश

CTTC 2026: दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शानदार समापन हुआ. भारत ने कई गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने खिलाड़ियों का सम्मान किया.

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CTTC 2026

CTTC 2026: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का रविवार, 2 अगस्त को शानदार समापन हो गया. यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चली, जिसमें कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. समापन समारोह भी रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया गया. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के खेल मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके बेहतर भविष्य की कामना की. स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और पूरे आयोजन को यादगार बना दिया.

भारत ने जीते कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल

इस बार की कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप भारत के लिए बेहद खास रही. भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए. इसके अलावा भारतीय टीम ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीतकर देश का नाम रोशन किया. पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला. कई मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया और मजबूत विरोधियों को हराकर फाइनल तक का सफर तय किया. शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने इस चैंपियनशिप में नया इतिहास रचने का काम किया. खिलाड़ियों की इस सफलता ने खेल प्रेमियों में भी खुशी का माहौल बना दिया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला

समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विजेता खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मानित किया. उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की जीत देश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता से दूसरे युवा भी खेलों की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और खेलों का माहौल मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करती रहेगी. उन्होंने सभी खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

खेल मंत्री आशीष सूद ने कही बड़ी बात

दिल्ली सरकार के खेल मंत्री आशीष सूद ने भी भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके नया इतिहास बनाया है. उनके मुताबिक यह जीत खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और तैयारी का नतीजा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और प्रतियोगिताओं के मौके उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है. उनका कहना था कि आने वाले समय में दिल्ली देश के प्रमुख खेल केंद्रों में अपनी पहचान और मजबूत करेगी.

खिलाड़ियों की सफलता से बढ़ा देश का गौरव

22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन भारत के लिए कई यादगार पल छोड़ गया. भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह दिखा दिया कि देश अब टेबल टेनिस में भी मजबूत पहचान बना रहा है. इस सफलता ने युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है और आने वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए नई उम्मीद भी जगाई है. शानदार आयोजन, खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन और समापन समारोह में दिया गया सम्मान इस चैंपियनशिप की सबसे बड़ी खासियत रहे. खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी आगे भी इसी तरह देश के लिए मेडल जीतते रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करेंगे.