टेबल टेनिस में भारत का जलवा, पुरुष टीम ने 3-0 से किया क्लीन स्वीप, महिलाओं ने भी दिखाया दम

Table Tennis CWG 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की. महिला टीम ने मालदीव और पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 28, 2026, 7:37 PM IST
टेबल टेनिस में भारत का जलवा, पुरुष टीम ने 3-0 से किया क्लीन स्वीप, महिलाओं ने भी दिखाया दम
पहले ही दिन दोनों टीमों ने जीतकर यह साफ कर दिया कि भारत इस बार खिताब का बड़ा दावेदार है. (Photo from IANS)
  • कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की
  • महिला और पुरुष, दोनों टीमों ने अपने पहले मुकाबले 3-0 से जीते
  • महिला टीम ने मालदीव, जबकि पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को हराया
  • किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने एक भी गेम नहीं गंवाया

22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने शानदार शुरुआत की. ग्रुप-बी के पहले मुकाबले में भारत ने मालदीव को 3-0 से हराकर जीत दर्ज की. सुतीर्था मुखर्जी ने फातिमाथ धीमा अली को 11-4, 11-2, 11-5 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई. इसके बाद यशस्विनी घोरपड़े ने आइशथ राफा नाजिम को 11-2, 11-5, 11-7 से मात देकर स्कोर 2-0 कर दिया. आखिर में स्वस्तिका घोष ने मिश्का मोहम्मद इब्राहिम को 11-3, 11-5, 11-2 से हराकर भारत की 3-0 की जीत पक्की कर दी. खास बात यह रही कि भारतीय खिलाड़ियों ने इस पूरे मुकाबले में एक भी गेम नहीं गंवाया.

पुरुष टीम ने भी जिम्बाब्वे को नहीं दिया वापसी का मौका

बेटियों के साथ भारतीय पुरुष टीम ने भी अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया. ग्रुप-ए के मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया. कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता मानव ठक्कर ने ताइंडा मुमवुमा को 11-3, 11-2, 11-6 से हराकर टीम को अच्छी शुरुआत दी. इसके बाद हरमीत देसाई ने तापीवा मुसारुरवा को 11-5, 11-4, 11-5 से हराया. तीसरे मुकाबले में युवा खिलाड़ी पायस जैन ने विक्रम सिंह को 11-3, 11-3, 11-8 से हराकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी. पुरुष टीम ने भी इस मुकाबले में विरोधी टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया.

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आगे के मैच में इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजर

पहले ही दिन दोनों टीमों ने जीतकर यह साफ कर दिया कि भारत इस बार खिताब का बड़ा दावेदार है. बता दें महिला टीम में श्रीजा अकुला, सिंड्रेला दास, यशस्विनी घोरपड़े, सुतीर्था मुखर्जी और स्वस्तिका घोष शामिल हैं, जबकि पुरुष टीम में मानव ठक्कर, मनुष शाह, साथियान ज्ञानशेखरन, हरमीत देसाई और पायस जैन जैसे अनुभवी और युवा खिलाड़ी मौजूद हैं. इसके अलावा डबल्स में भी भारत ने मजबूत टीम उतारी है, जिसमें कई उभरते सितारों को मौका मिला है.

शानदार शुरुआत से बढ़ा भारत का आत्मविश्वास

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पहले दिन भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा. महिला और पुरुष दोनों टीमों ने बिना कोई गेम गंवाए 3-0 से मुकाबले जीतकर विरोधी टीम को अपनी ताकत का अहसास करा दिया. इस जीत से न केवल खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा बल्कि आने वाले लीग मुकाबलों के लिए टीम को शानदार लय मिल गया. अब भारतीय टीम की कोशिश इस प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए नॉकआउट चरण में पहुंचने और दोनों वर्गों में खिताब जीतने की होगी.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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