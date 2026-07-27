दिल्ली में आज से कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस गेम की शुरुआत, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैन्स से की खास अपील

राजधानी में आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी भाग लेने के लिए पहुंचे हैं. एक सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैन्स से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है.

Written by: Arun Kumar
Published: July 27, 2026, 1:29 PM IST
CM Rekha Gupta inaugurated TT CWG games
22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 के उद्घाटन के अवसर पर टेबल टेनिस खेलतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता @IANS

राजधानी दिल्ली में आज से 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 की शुरुआत हो रही है. टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों और टेबल टेनिस के फैन्स से यहां पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दिल्ली वाले स्टेडियम पहुंचकर इन मैचों का लाइव रोमांच उठाने आएं, जिससे इस मेगा खेल आयोजन की चमक और बढ़ेगी. उन्होंने फैन्स से यहां आकर इस खेल का भरपूर लुत्फ उठाने की अपील की. बता दें इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में भारत गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार है.

इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग की बात करें तो यहां महिला टीटी में नंबर 1 वरीयता प्राप्त सिंगापुर गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार होगी,जबकि इसके बाद महिला वर्ग में भारत को दूसरी वरीयता दी गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ’27 जुलाई से दिल्ली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगी. इस एक सप्ताह लंबी चैंपियनशिप में 21 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमें हिस्सा लेंगी, जो राष्ट्रमंडल के कई प्रमुख टेबल टेनिस देशों को एक साथ ला रही हैं.

और पढ़ें: CM रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ TT चैंपियनशिप के शुभंकर 'मयूर' का किया अनावरण, जानें कब से शुरू होगी चैंपियनशिप

सात दिनों तक, त्यागराज स्टेडियम में 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी विश्व-स्तरीय टेबल टेनिस, बेहतरीन कौशल और खेल उत्कृष्टता का प्रदर्शन करेंगे. दिल्लीवासियों को इस एक्शन को लाइव देखने और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि राजधानी कॉमनवेल्थ के प्रमुख खेल आयोजनों में से एक की मेजबानी कर रही है.’

इससे पहले 14 जुलाई को मुख्यमंत्री ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक मैस्कॉट (शुभंकर) ‘मयूर’ का अनावरण किया था. समारोह के दौरान, उन्होंने चैंपियनशिप के बहुप्रतीक्षित आधिकारिक ट्रेलर को भी लॉन्च किया.

मैस्कॉट के प्रतीकात्मक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मयूर’ भारत के राष्ट्रीय पक्षी से प्रेरित है और यह ऊर्जा, उत्साह, जीवंतता और सकारात्मकता का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि मोर के पंखों में सभी हिस्सा लेने वाले देशों के राष्ट्रीय झंडों को खूबसूरती से शामिल किया गया है, जो ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना और खेल भावना के संदेश को दर्शाता है.

इस भव्य आयोजन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के पदाधिकारी, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, खिलाड़ी, खेल जगत के प्रतिष्ठित सदस्य और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए.

दिल्ली को इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी मिलने पर गर्व जताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी के आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे, बेहतरीन आयोजन क्षमता और वैश्विक खेलों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक, दिल्ली ने बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की सफल मेजबानी का शानदार रिकॉर्ड कायम किया है.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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