पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को बल्लेबाज उमर अकमल (Umar Akmal) को एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने के आरोप में तीन साल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया। हालांकि फैंस और अकमल के समर्थक इसे कड़ी सजा बता रहे हैं लेकिन पूर्व कप्तान रमीज रजा (Ramiz Raza) ने पीसीबी के फैसले का स्वागत किया। Also Read - उमर अकमल के बैन पर PCB का जवाब- प्रतिभावान खिलाड़ी के घर बैठने से खुश नहीं हैं हम लेकिन....

रजा हमेशा से ही फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाने की वकालत करते रहे हैं। रजा ने मंगलवार को दिए बयान में कहा कि मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है जैसे कि इस समय कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। Also Read - एंटी करप्शन कोड तोड़ने के लिए उमर अकमल पर तीन साल का बैन : PCB

रजा के अलावा जिंबाब्वे के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर मपुमेलेलो मबांग्वा ने सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग को लेकर चर्चा की। मबांग्वा ने ट्वीट किया, ‘‘ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई को बुरे लोग जीत रहे हैं। वह (अकमल) जाना माना नाम है, क्या ऐसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि जेल की सजा से जंग को जीता जा सकता है।’’ Also Read - इंजमाम उल हक ने भारतीय बल्लेबाजों पर लगाया बड़ा आरोप, बोले-जब मैं खेलता था तब...

Jail time could be a useful deterrent Pommie, possibly the last resort!! It’s like fighting covid 19, all will have to pitch in to save the cricket world: Fans, Boards, stake holders,law enforcement agencies, You & I. https://t.co/vuCHiDoWux

जवाब में रजा ने ट्वीट किया, ‘‘जेल की सजा इससे निपटने के लिए उपयोगी हो सकती है पोमी (मबांग्वा), संभवत: आखिरी उपाय। यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की तरह है, क्रिकेट जगत को बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा: प्रशंसक, बोर्ड, हितधारक, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, आप और मैं।’’

So Umar Akmal officially makes it to the list of idiots! Banned for 3 years. What a waste of a talent! It’s high time that Pakistan moved towards passing a legislative law against match fixing. Behind bars is where such jack asses belong! Otherwise brave for more!!

— Ramiz Raja (@iramizraja) April 27, 2020