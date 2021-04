भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर हुई मुठभेड़ में शहीद हुए 22 जवानों को श्रृद्धांजलि दी है। कोहली समेत पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने भी जवानों के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है। Also Read - Naxal Attack: छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, गृह सचिव, IB और CRPF के बड़े अधिकारी मौजूद

कप्तान कोहली ने ट्वीट किया, "हमारे बहादुर जवानों के शहीद होने के बारे में सुनना बेहद दुखद। शोक से घिरे उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदना।"

सहवाग ने लिखा, “छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 22 सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने और कई जवानों के घायल होने की खबर सुनकर दिल टूट गया। राष्ट्र उन जवानों का ऋणी है जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया। शहीदों को नमन।”

क्रिकेटर से राजनेता बने गंभीर ने कहा, “राष्ट्र हमारे बहादुरों के बलिदान को नमन करता है। देश के अंदर का शत्रु उतना ही बर्बर है जितना बाहर का शत्रु। इस बलिदान को व्यर्थ न जाने दें।”

भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ट्वीट किया, “छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बारे में सुनकर दुख हुआ। सभी शहीदों के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।”

पीटीआई के मुताबिक शनिवार को सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोनागुड़ा गांव के करीब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें पांच जवानों के शहीद होने और 30 अन्य जवानों के घायल हुए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहीद जवानों में से दो जवानों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद किए थे तथा तीन अन्य जवानों के शव शिविर नहीं लाए जा सके थे। वहीं इस घटना के दौरान 18 अन्य जवानों के लापता होने की जानकारी मिली है।