Copa America Final, Argentina vs Brazil: लियोनल मेस्सी (Lionel Messi) की अर्जेन्टीना ने शनिवार को ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया जो राष्ट्रीय टीम का 28 साल में पहला बड़ा खिताब है. साथ ही यह सुपरस्टार फुटबॉलर मेस्सी का भी टीम के साथ पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब है. मैच खत्म होने के बाद मेस्सी की आंखों में आंसू थे. वह घुटने के बल बैठ गए और हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया. इसके बाद टीम के अधिकतर साथी जश्न मनाने के लिए उनकी ओर दौड़े और उन्हें हवा में उछाल दिया. पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मेस्सी ने ट्रॉफी को चूमा और फिर हवा में उठा दिया.Also Read - Copa America Final, Argentina vs Brazil: 28 साल का सूखा खत्म, ब्राजील को हराकार अर्जेंटीना ने जीता खिताब

रियो दि जिनेरियो के मराकाना स्टेडियम में मैच का एकमात्र गोल 22वें मिनट में एंजेल डि मारिया ने दागा. रोड्रिगो डि पॉल ने मारिया की तरफ लंबा पास दिया. तैंतीस 33 साल के इस अनुभवी स्ट्राइकर ने लेफ्ट बैक रेना लोडी की खराब डिफेंडिंग का फायदा उठाते हुए गेंद को अपने कब्जे में लिया और गोलकीपर एडरसन को छकाते हुए अर्जेन्टीना को बढ़त दिला दी जो निर्णायक साबित हुई. अर्जेन्टीना ने इस तरह 1993 से चले आ रहे खिताब के सूखे को खत्म किया. Also Read - Lionel Messi ने रचा इतिहास अर्जेंटीना के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी

Messi and Neymar share a moment after the game.

This is what it’s all about.

(via @FOXSoccer)

pic.twitter.com/w115hb97lg

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 11, 2021