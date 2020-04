भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत भी कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरुक कर रहे हैं. कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत सहित अन्य कई देशों में इस समय लॉकडाउन घोषित है. भारत में 3 मई 2020 तक लॉकडाउन है. कोरोना से छिड़ी जंग में देश की कई नामी-गिरामी हस्तियां आर्थिक मदद का ऐलान कर चुकी हैं. कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी अलग-अलग तरह से लोगों को इस वायरस से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं. Also Read - Coronavirus: मिल्खा सिंह की डॉक्‍टर बेटी अमेरिका में बढ़ा रही परिवार और भारत की शान

पांड्या बंधुओं’ की 9 साल पुरानी फोटो देख श्रेयस अय्यर ने कहा ‘करन-अर्जुन’ तो शिखर धवन बोले-जबरदस्त Also Read - लॉकडाउन के चलते घर पर ट्रेनिंग कर रहे 22 वर्षीय फुटबॉलर की हुई मौत, खेल जगत में शोक की लहर

इसी कड़ी में अब पंत का भी नाम जुड़ गया है. बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया है और लोगों से अपील की है कि वे दिल्ली पुलिस का सहयोग करें. दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है. Also Read - दिल्लीः आजादपुर मंडी खुलते ही उमड़ी भीड़, पहले दिन ही सोशल डिस्टेंसिंग की खूब उड़ी धज्जियां



इस वीडियो में पंत कह रहे हैं, ‘हमारी एक छोटी से गलती कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हार और जीत का फर्क बन सकती है. आइए, सभी मिलकर दिल्ली पुलिस का साथ दें और भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. घर पर रहिए, सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही घर से बाहर निकलिए और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कीजिए. हम एक-साथ मिलकर ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं.’

विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने बदला हेयरस्टाइल; फैंस ने बोला रजनीकांत

22 वर्षीय पंत क्रिकेटिया लहजे में लोगों को जागरुक करते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने वीडियो कैप्शन लिखा है, ‘एक छोटी सी मिस्टेक हुई, कैच या स्टंपिंग छूटा, तो मैच की दिशा ही बदल जाती है. ठीक इसी तरह, हमारी एक छोटी सी गलती, कोरोना और देश की इस लड़ाई में, हार और जीत का फर्क बन सकती है.’

We are in this together #StayHomeStaySafe @DelhiPolice https://t.co/KKCoElnnbS

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) April 20, 2020