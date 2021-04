Coronavirus Pandemic: देशभर में कोरोना संक्रमण (coronavirus) तेजी से फैलते जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि कोविड-19 की जिस वर्तमान चुनौती का देश सामना कर रहा है वह पिछले वर्ष के मुकाबले बड़ी है. पीएम ने किसी भी सूरत में इस महामारी को गांवों तक पहुंचने से रोकने के हरसंभव प्रयास सुनिश्चित करने का आह्वान किया. भारत में फैले कोविड-19 की दर से चिंतित दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने हाल ही में उन लोगों के लिए एक अभियान शुरू किया है, जो इस बीमारी से उबर चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसे लोगों से आगे आने और अपने प्लाज्मा का दान करने की अपील की है. Also Read - IPL 2021, RR vs KKR, Playing XI: राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, Playing XI में हुए बड़े बदलाव

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों से शनिवार को अपील की कि वे आगे आएं और अपने रक्त प्लाज्मा का दान करें ताकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाई जा सके.

दिल्ली कैपिटल्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें धवन ने कहा, "पूरा देश कोविड-19 की चपेट में है और लोग अपने प्रियजनों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. वे अस्पतालों और ब्लड बैंकों तक पहुंच रहे हैं. लेकिन आपके पास (कोविड बचे हुए) एक महाशक्ति है जिसके साथ आप जीवन बचा सकते हैं."

If you have beaten COVID-19, you have the power to save a life. #ProjectPlasma – A joint initiative by #DelhiCapitals and @FeverFMOfficial encourages you to donate your plasma.

And as @SDhawan25 says, let’s defeat this pandemic with positivity 💙#YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/gCzH2FIsBh

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 24, 2021