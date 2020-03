भारत में अब तक कोरोना वायरस के 29 मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस से पूरी दुनिया में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 90,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। खेल मंत्री कीरेन रीजीजू ने खतरनाक कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते गुरुवार को देश के खिलाड़ियों को चेताया और ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें लोगों से मिलते समय हाथ मिलाने और करीबी संपर्क से बचना चाहिए।

रीजीजू ने ट्वीट किया, ‘मैं अपने खिलाड़ियों और आम नागरिकों को भी लोगों से मिलते समय सतर्क रहने की सलाह दूंगा। कभी-कभार हाथ मिलाना या गले लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। हम अपने पारपंरिक अभिवादन के तरीके जैसे नमस्ते, सलाम, जय हिंद और कई अन्य स्थानीय शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।’

I advise our sportspersons and common citizens also to be careful while mingling with various people. For sometime, it’s absolutely not necessary to shake hands or hug. We can manage with our traditional Namaste, Salaam, Jai Hind and many local words for greetings! pic.twitter.com/pClc4hd8Sw

