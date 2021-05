County Championship 2021, Essex vs Derbyshire, Group 1: स्पिनर सिमोन हार्मर (Simon Harmer) ने क्रिकेट मैदान पर तहलका मचा दिया है. हार्मर ने काउंटी चैंपियनशिप (County Champioanship) में एक पारी के दौरान 9 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उन्होंने 25.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 80 रन दिए. यह सिमोन हार्मर के फर्स्ट क्लास करियर में सबसे बेस्ट प्रदर्शन भी है. Also Read - County Championship 2021, Nottinghamshire vs Essex: 16 में से 7 ओवर मेडन, Luke Fletcher ने महज 24 रन देकर झटके 6 विकेट

यह वाकया एसेक्स (Essex) और डर्बीशायर (Derbyshire) के बीच चेल्समफोर्ड (Chelmsford) में जारी ग्रुप-1 मुकाबले का है, जिसमें हार्मर की शानदार गेंदबाजी के दम पर एसेक्स ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एसेक्स ने 412/3 के स्कोर पर इनिंग डिक्लेयर की. सलामी बल्लेबाज निक ब्राउनी (59) और एलिस्टर कुक (58) ने पहले विकेट के लिए 137 रन जुटाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई.

इसके बाद कप्तान टॉम वेस्टली ने डेनियल लॉरेंस के साथ तीसरे विकेट के लिए 221 रन की साझेदारी की. वेस्टली ने 106 रन की पारी खेली, जबकि लॉरेंस ने 16 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 152 रन बनाए.

Simon Harmer’s career-best first-class figures of 9/80 surely made him the ⭐️ of Day 3, right? Enjoy the day’s highlights here ⬇️#LVCountyChamp — LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) May 15, 2021

इसके जवाब में डर्बीशायर अपनी पहली पारी में महज 146 रन ही बना सकी. Brooke Guest ने सर्वाधिक 49 रन की पारी खेली. उने अलावा Alex Hughes ने 22, जबकि कप्तान Wayne Madsen ने 23 रन बनाए. टीम के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक ना छू सके.

What. A. Catch. Simon Harmer, you’re magic! ✨ He finished with career-best first-class figures of 9/80, as Essex toppled Derbyshire for 146! You can watch live as Sir Alastair Cook returns to the crease here ➡️ https://t.co/cMi9FPCcrH#LVCountyChamp pic.twitter.com/GZ12ibehRk — LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) May 15, 2021

डर्बीशायर की पारी को बर्बाद करने का पूरा श्रेय सिमोन हार्मर को गया, जिन्होंने 9 बल्लेबाजों का पवेलियन लौटाया. इस दौरान हार्मर ने 3.10 की इकॉनमी के साथ गेंदबाजी की. उनके अलावा पारी का शेष विकेट डेनियल लॉरेंस के खाते में गया.