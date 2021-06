County Championship 2021, Yorkshire vs Sussex, Group 3: ससेक्स की ओर से काउंटी चैंपियनशिप (County Championship) में डेनियल इब्राहिम (Danial Ibrahim) ने इतिहास रच दिया है. डब्राहिम ने 134 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 55 रन की पारी खेली और वह इसी के साथ वह काउंटी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. डेनियल महज 16 साल के हैं और यह उनका काउंटी में डेब्यू मैच है. Also Read - County Championship 2021, Essex vs Derbyshire, Group 1: Simon Harmer ने मचाया तहलका, पारी में झटके 9 विकेट

डेनियल इब्राहिम इस वक्त 16 साल और 299 दिन के हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड बिलाल शफायत के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में नॉटिंघमशर के खिलाफ 16 साल और 360 दिन की उम्र में अर्धशक जड़ा था. Also Read - County Championship 2021, Nottinghamshire vs Essex: 16 में से 7 ओवर मेडन, Luke Fletcher ने महज 24 रन देकर झटके 6 विकेट

Sixteen years old… 😳 A dream debut so far for teenager Dan Ibrahim! His maiden first-class fifty came off 114 balls with seven fours. 👏 pic.twitter.com/6hXnVn7l93 — Sussex Cricket (@SussexCCC) June 4, 2021

WHAT. A. MOMENT. ✨@AdrianHarms commentates on 16-year-old Dan Ibrahim reaching his half-century today! 👇🎥 pic.twitter.com/mHViFbZ8s5 — Sussex Cricket (@SussexCCC) June 4, 2021

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ससेक्स ने पहली पारी में 313 रन बनाए. टीम ने महज 68 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद आरोन थॉमस ने कप्तान ब्राउन के साथ पांचवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. थॉमस 40 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद ब्राउन ने डेनियल इब्राहिम के साथ छठे विकेट के लिए 94 रन की पार्टनरशिप की. ब्राउन 177 बॉल में 18 बाउंड्री की मदद से 127 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके दम पर टीम ने विशाल स्कोर बनाया. विपक्षी टीम की तरफ से जॉर्डन थॉम्पसन ने 3, जबकि बेन कॉड और विली ने 2-2 विकेट झटके.