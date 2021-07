County Select XI vs Indians, 3 Day warm-up match: इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय टीम वार्म अप मैच खेल रही है. रिवरसाइड ग्राउंड (Riverside Ground, Chester-le-Street ) पर इंडियंस (CSXI) और काउंटी एकादश (CSXI) के बीच मुकाबला जारी है, जिसके दूसरे दिन इंडियंस की पहली पारी 311 रन पर ऑलआउट हो गई.Also Read - England vs India: बीसीसीआई अध्यक्ष Sourav Ganguly ने किया Rishabh Pant का बचाव, बोले- हर वक्त मास्क पहनना असंभव

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 67 के स्कोर तक रोहित शर्मा (9), मयंक अग्रवाल (28) और चेतेश्वर पुजारा (21) के रूप में तीन झटके लग चुके थे. इसके बाद केएल राहुल ने हनुमा विहारी (24) के साथ चौथे विकेट के लिए 40 रन जुटाए. Also Read - भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए नहीं तैयार होगा सख्त बायो सिक्योर बबल: ECB CEO

केएल राहुल ने पांचवें विकेट के लिए रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 127 रन जोड़े, जिसके दम पर टीम संकट से निकल गई. केएल राहुल 12 बाउंड्री की मदद से 101 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. Also Read - England vs India: किसी ने देखा EURO Cup, तो कोई बगैर मास्क सड़कों पर घूमा, मौज-मस्ती पड़ गई टीम इंडिया को भारी

रवींद्र जडेजा ने 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेली, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 20 रन टीम के खाते में जोड़े. इंडियंस की पारी में मोहम्मद सिराज तीन रन बनाकर नाबाद रहे. काउंटी एकादश की ओर से क्रैग माइल्स ने चार विकेट लिए, जबकि लिंडन जेम्स और लियाम पैटरसन व्हाइट को दो-दो विकेट मिला तथा जैक कारसन को एक विकेट मिला.

Lunch on Day 2 of the three-day warm-up game.

County XI 44/3, trail #TeamIndia (311) by 267 runs. pic.twitter.com/OIVvIS32V9

— BCCI (@BCCI) July 21, 2021