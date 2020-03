नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने कोविड-19 महामारी के लिये प्रधानमंत्री के आपदा प्रबंधन राहत कोष में 51 करोड़ रूपये दिए हैं. खुद बीसीसीआई ने शनिवार को इसकी घोषणा की. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ही ‘प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष’ (PM CARES) नामक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की जहां लोग कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की लड़ाई में मदद एवं योगदान दे सकते हैं. प्रधानमंत्रदी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे. Also Read - कोरोना के भय से घर वापसी को बेताब प्रवासी मजदूर, आनंद विहार बस टर्मिनल पर जुटी हजारों की भीड़

इसकी के तहत बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपये दान किए हैं. बीसीसीई ने अपने बयान में कहा, “बीसीसीआई अध्यक्ष श्री सौरव गांगुली, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मानद सचिव और पदाधिकारी श्री जय शाह और संबद्ध राज्य संघों के साथ शनिवार को देश की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने और COVID -19 का मुकाबला करने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए रिसर्च को प्रोत्साहित करने के लिए आपातकालीन स्थिति फंड (PM-CARES फंड) में 51 करोड़ रुपये दान करने की घोषणा की गई.” बीसीसीआई ने कहा कि बोर्ड अपने राज्य संघों के साथ भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य राज्य नियामक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता रहेगा. Also Read - COVID-19: कोरोनावायरस से छिड़ी जंग में सुरेश रैना ने मदद को बढ़ाया हाथ, डोनेट किए 52 लाख रुपये

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, ‘‘कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक हालात जैसी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के लिये एक विशेष राष्ट्रीय कोष बनाने की आवश्यकता और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है.’’ प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री शामिल हैं.

India stands united with our PM @narendramodi in these challenging times.@BCCI and it’s affiliated State Associations have contributed ₹51 Crores to PM-CARES Fund to help #IndiaFightsCorona.

We must all pledge to contribute for this great initiative. @SGanguly99 @ThakurArunS

— Jay Shah (@JayShah) March 28, 2020