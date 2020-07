कोरोनावायरस महामारी के 117 दिन बाद इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है. लंबे समय बाद मैदान में क्रिकेट की वापसी को देखकर फैंस सहित दिग्गज क्रिकेटरों की बांछे खिल उठीं. विंडीज के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड का दौरा कर जिस तरह का साहस दिखाया उसकी जमकर सराहना हो रही है. इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का पहला मैच मेहमान विंडीज ने 4 विकेट से अपने नाम किया. Also Read - icc wtc 2019-21: इंग्लैंड को चौंकाकर विंडीज ने ICC Test Championship में खोला खाता, टीम इंडिया नंबर वन पर बरकरार

रविवार को संपन्न इस इस टेस्ट मैच को देखकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग सहित दुनिया के अन्य दिग्गजों ने विंडीज की जमकर सराहना की. विराट ने विंडीज की जीत को शानदार बताया. उन्होंने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर लिखा, ‘शानदार जीत. दोनों टीमों ने बेहतरीन टेस्ट मैच खेला’ Also Read - इंग्लैंड को पहले टेस्ट में हराने के बाद जेसन होल्डर का आया बयान, इस खिलाड़ी की जमकर की सराहना

लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही. कुल स्कोर में अभी 7 रन ही जुड़े थे कि उसने ओपनर ब्रेथवेट का विकेट गंवा दिया. इसी स्कोर पर उसने दूसरे ओपनर समर ब्रूक्स का विकेट भी गंवा दिया. शाई होप भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 27 के कुल स्कोर पर वह भी पवेलियन लौट गए. इसके बाद जर्मेन ब्लैकवुड और रोस्टन चेज ने 73 रन की साझेदारी कर विंडीज की जीत की नींव रखी.

ब्लैकवुड ने डोरिच के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 68 र न जोड़े. जब विंडीज को 11 रन जीत के लिए चाहिए थे तब ब्लैकवुड को स्टोक्स ने पवेलियन की राह दिखा दी. ब्लैकवुड ने 95 रन की शानदार पारी खेली.

सचिन तेंदुलकर लिखा, ‘एकजुट होकर दोनों टीम ने शानदार खेल दिखाया. जर्मेन ब्लैकवुड ने एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में शानदार पारी खेली. एक शानदार जीत, जिसने सीरीज की अच्छी पटकथा लिख दी है.’

Good all-round performances by players from both teams.

Jermaine Blackwood played a crucial knock in a tense situation to see @windiescricket through. An important win which has set up the series perfectly. #ENGvWI pic.twitter.com/PLbJlqIe8c — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 12, 2020



सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 16 जुलाई से मैनचेस्टर में खेला जाएगा.भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ‘क्रिकेट की वापसी का यह मैच देखने में अच्छा लगा. विंडीज टीम को जीतने पर बधाई.’

Test Cricket matters, winning overseas matters, @windiescricket doing well in Test cricket matters. Great to see Test Match cricket back and great to see West Indies win. A phenomenal effort from the whole WI team. Congratulations #ENGvWI pic.twitter.com/yKUILMdOEr — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 12, 2020

इसके अलावा दिग्गज ब्रायन लारा और विव रिचर्डस ने भी अपनी टीम को बधाई दी है.

Great Test match victory!

Well done to @Jaseholder98 and the boys.

To the coaching and management staff great job getting the guys ready. #ENGvWI — Brian Lara (@BrianLara) July 12, 2020

First game after the break belongs to us! Some gritty performance from the lads. This team deserves the win in this game. Congratulations boys You make us proud… #ENGvWI pic.twitter.com/wYAVRGOwh6 — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) July 12, 2020

इस जीत से विंडीज का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी खाता खुल गया है. विंडीज टीम 40 अंकों के साथ दक्षिण अफ्रीका को पछाड़कर सातवें स्थान पर पहुंच गई है.