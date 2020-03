कोविड-19 महामारी के चलते पूरे विश्व में इस समय खेल की सभी खेल प्रतियोगिताएं या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है. भारत में इस समय 21 दिन का लॉकडाउन घोषित है. देशवासियों से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है. भारतीय खिलाड़ी भी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. ऐसे में पांड्या बंधुओं हार्दिक और क्रुणाल घर में ही क्रिकेट खेलकर अपना समय बिता रहे हैं. Also Read - PM मोदी ने सोशल वर्कर्स से कहा, Coronavirus पर गलत सूचना और अंधविश्वास को दूर करें

डोनेशन की राशि को लेकर सवाल पूछे जाने पर भड़का पूर्व भारतीय क्रिकेटर, दे डाली ये नसीहत Also Read - Covid-19: लोगों पर रासायनिक घोल का छिड़काव, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- कड़ी कार्रवाई होगी

क्रुणाल पांड्या ने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दोनों भाई बंद कमरे में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में उन्होंने कहा, ‘आप सभी सुरक्षित रहें. बाहर न निकलें. आप घर पर ही मस्ती कर सकते हैं जैसे मैंने और मेरे भाई ने की. ऐसे में हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि वो लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से करें.’ Also Read - Covid-19: सरकार की 21 दिन के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं

26 साल के ऑलराउंडर हार्दिक ने हाल में चोट के बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी की थी. उन्होंने वापसी के बाद डीवााई पाटिल टी20 कप में शानदार शतक जड़ा था.

We can have fun indoors too Please stay home and be safe everyone @hardikpandya7 pic.twitter.com/bje9m5n99j

— Krunal Pandya (@krunalpandya24) March 29, 2020