देश इस समय कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है. कोरोनावायरस के कारण इस समय समूचा विश्व परेशान है. भारत में इस समय इस वायरस से लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हजार को पार कर गई है. कोरोना से छिड़ी इस जंग में खिलाड़ियों सहित देश की चर्चित हस्तियां आर्थिक मदद को आगे आ रही हैं.

दर्शकों के बगैर IPL 2020 आयोजन का कोई मतलब नहीं : मदनलाल

पहले ही 50 लाख रूपये का दान दे चुके दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अब एक महीने में 5000 लोगों को खाना खिलाने का फैसला किया है. एक गैर सरकारी संगठन अपनालय ने ट्वीट के जरिए तेंदुलकर को धन्यवाद दिया.

My best wishes to @ApnalayaTweets to continue your work in the service of the distressed and needy. Keep up your good work https://t.co/1ZPVLK7fFb

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 9, 2020