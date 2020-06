कोरोनावायरस महामारी के चलते अब तक खेल गतिविधियां शुरू नहीं हो पाई हैं. इस महामारी का प्रभाव अभी कम होता नहीं दिख रहा है जिससे देश की युवा निशानेबाज मनु भाकर रोजमर्रा की एक जैसी ट्रेनिंग की बोरियत को खत्म करने के लिए खेतों में ट्रैक्टर चलाने के अलावा अपने शौक जैसे पेंटिंग और घुड़सवारी करने में समय बिता रही हैं. Also Read - Coronavirus in Bihar: 24 घंटे में 299 नए मामले, अब तक 8273 लोग संक्रमित, जानें किस शहर में कितने मरीज

मनु हरियाणा के झज्जर जिले में अपने गांव गोरिया में ट्रेनिंग करने में जुटी हैं. 18 वर्ष की निशानेबाज हालांकि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए अन्य चीजें भी कर रही हैं. मनु ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, 'महामारी को शुरू हुए काफी समय हो चुका है. मैं पेंटिंग करने के अलावा घुड़सवारी कर रही हूं और खेतों में ट्रैक्टर भी चला रही हूं.'



टोक्यो ओलंपिक भी अगले साल तक स्थगित हो चुके हैं और कई अन्य प्रतियोगिताएं भी स्थगित हो गई या रद्द हो गई हैं तो खिलाड़ियों के लिए ध्यान एकाग्रचित्त रखना चुनौती बन जाता है.

‘मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं ‘

उन्होंने कहा, ‘मैं कड़ी ट्रेनिंग कर रही हूं और ध्यान केंद्रित किए हूं. योग और ध्यान इसमें काफी अहम भूमिका निभाते हैं, विशेषकर कोविड-19 द्वारा पैदा हुई इन मुश्किल परिस्थितियों में. इनसे मानसिक और शारीरिक समस्या निपटने में मदद मिलती है. जब आप ध्यान लगाते हो तो आप मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हो, आप जानते हो कि एकाग्र कैसे हुआ जाए.’

छोटी छोटी ख़ुशियों में ही तो जीने का मज़ा है।Thank you @AjitNandal bhaiya for such wonderful day with amazing Horses and lovely family @KirenRijiju @BeingSalmanKhan @imVkohli #cowgirl #marwarihorse @BhakerRamkishan pic.twitter.com/p2pQ3thtz6

— Manu Bhaker (@realmanubhaker) June 7, 2020