कोविड-19 महामारी से छिड़ी जंग में इस समय देश की नामी-गिरामी हस्तियां आर्थिक मदद को सामने आ रही हैं. कोरोनावायरस संक्रमण में इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है. भारत में कोरोना से अब तक लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है जबकि इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 5 हजार के पार चली गई है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दस करोड़ रुपये का योगदान दिया.

टीम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'सन टीवी ग्रुप कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दस करोड़ रुपये योगदान दे रहा है.'

Sun TV Group (SunRisers Hyderabad) is donating Rs.10 Crores towards Corona Covid-19 relief measures. #COVID19 #CoronaUpdate



सनराइजर्स के कप्तान डेविड वॉर्नर ने इसकी तारीफ की है. वॉर्नर ने ट्वीट किया, ‘सन टीवी समूह का यह कदम सराहनीय है.’

How good is this well done Sun TV Group @SunRisers https://t.co/bToZNyQNdx

