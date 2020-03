दिग्गज सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और सुरेश रैना ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए राहत कोष में बड़ी धनराशि दान की. बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी इस नेक काम को हाथ बढ़ाया है. ‘खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय ने 25 करोड़ रुपये दान दिए हैं. अक्षय की इस दरियादिली को देख भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने उनकी जमकर तारीफ की है. Also Read - कोरोना वायरस का बढ़ा प्रकोप, अनिश्चितकाल के लिए बंद हुआ डिज्नीलैंड

कोविड-19 वैश्विक महामारी से भारत में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक हजार से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं. दुनिया भर में अब तक कोरोनावायरस से 30 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है जबकि लगभग सात लाख लोग संक्रमित हैं. Also Read - Coronavirus से देश में अबतक 29 मौतें, कुल संक्रमितों की संख्‍या 1,071 हुई: Health Ministry

विराट-अनुष्का ने किया PM-CARES फंड को दान देने का ऐलान, जानिए कितनी है रकम Also Read - सरकार ने नहीं की मदद, तो 6 माह में 30 प्रतिशत दुकानें हो जाएंगी बंद: आरएआई

भारत में इस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है. यह 14 अप्रैल 2020 तक जारी रहेगा. उन्होंने देशवासियों से अपने घरों में रहने की अपील की है ताकि इस वायरस के चेन को तोड़ा जा सके. लॉकडाउन के बाद छोटे तबके के लोग परेशान हो गए हैं. दिहाड़ी मजदूर इससे काफी भयभीत हैं. ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए देश की नामी-गिरामी हस्तियां आगे आ रही हैं.

हार्दिक पांड्या यूं बिता रहे ‘क्वारंटीन लाइफ’, गर्लफ्रेंड पर लुटाते दिखे प्यार…

इसी कड़ी में अक्षय कुमार ने भी दान दिया है. अक्षय ने डोनेट किए गए रकम की ई-टिकट सोशल मीडिया अकाउंड टिवटर हैंडल पर फैंस से साझा की है. इसके बाद अक्षय की देश में जमकर सराहना हो रही है.

25 करोड़ दान देने वाले अक्षय की इतनी है कमाई, बड़ी इंस्पायरिंग है मिस्टर खिलाड़ी के सुपरस्टार बनने की कहानी

अक्षय कुमार ने 28 मार्च को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘यह समय अपने लोगों की जिंदगी बचाने का है. मैं अपनी बचत से नरेंद्र मोदी जी के PM-CARES Fund के लिए 25 करोड़ रुपये डोनेट कर रहा हूं. चलिए जिंदगियां बचाते हैं, जान है तो जहान है.’ अक्षय के इस ट्वीट को हार्दिक पांड्या ने रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘इसके बाद आपक मेरे रियल हीरो हैं.’

After this you are my real life hero! Respect and respect only @akshaykumar https://t.co/3NdRkRxH7g

— hardik pandya (@hardikpandya7) March 28, 2020