CPL 2020 Full schedule: कोरोनाकाल में धीरे धीरे खेल की गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच जारी टेस्ट मैच के बाद अब कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) के शेड्यूल की घोषणा हो चुकी है। विंडीज के इस टी20 घरेलू टूर्नामेंट की शुरुआत 18 अगस्त से होगी जहां पहले दिन ट्रिनिबागो नाइटराइडर्स का सामना गयाना अमेजन वारियर्स (Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors) तथा मौजूदा चैंपियन बारबाडोस ट्रिडेंट्स का सेंट कीट्स एंड नेविस पैट्रियट ( Barbados Tridents against St. Kitts and Nevis Patriot) से होगा।

18 अगस्त से होगी शुरुआत

सीपीएल के मुख्य कार्यकारी डेमियन ओडोनो ने कहा कि टूर्नामेंट का आयोजन 18 अगस्त से 10 सितंबर के बीच दो स्थानों पर किया जाएगा। इनमें से त्रिनिदाद एवं टोबैगो के टरूबा स्थित ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में 33 मैच खेले जाएंगे जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल हैं। बाकी दस मैच पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वीन्स पार्क ओवल में खेले जाएंगे।

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण खेल गतिविधियां ठप्प पड़ने के बाद वेस्टइंडीज की टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली टीमों में एक है। उसने इंग्लैंड के खिलाफ इस महीने के शुरू में साउथम्पटन में पहला टेस्ट मैच खेला जिसमें चार विकेट से जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट मैच जीता जबकि तीसरा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है।

खिलाड़ियों के लिए टी20 प्रारूप के अनुरूप ढलना मुश्किल चुनौती

पिछले महीने ब्रिटेन पहुंचने पर दो सप्ताह तक पृथकवास पर रहने वाले कैरेबियाई क्रिकेटरों (West Indies Cricketers) को वेस्टइंडीज लौटने के बाद टी20 प्रारूप के अनुरूप ढलना होगा।

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तरह छह टीमों का टूर्नामेंट सीपीएल भी खाली स्टेडियमों में जैव सुरक्षित वातावरण में खेला जाएगा तथा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये इसमें कड़े नियमों का पालन किया जाएगा।

कोरोना के बाद वापसी करने वाला पहला फ्रेंचाइजी टी20 टूर्नामेंट होगा।

ओडोनो ने कहा, ‘लंबे इंतजार के बाद जब खेल की वापसी हुई तो हमने देखा कि लोगों ने इसमें कितनी अधिक दिलचस्पी दिखाई। सीपीएल में लोगों की अधिक दिलचस्पी होगी क्योंकि यह वापसी करने वाला पहला फ्रेंचाइजी टी20 टूर्नामेंट होगा।’