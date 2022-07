एशिया कप (Asia Cup 2022) की मेजबानी इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होगी.बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने मीडिया को यह जानकारी दी. इससे पहले यह टूर्नामेंट श्रीलंका में आयोजित होना था लेकिन आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे इस देश ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इसे यूएई में कराने का फैसला लिया गया है.Also Read - सिर्फ खिलाड़ियों का पूल बढ़ाने से ही नहीं बनेगी बात, कोचों की बेंच स्ट्रेंथ भी बनानी जरूरी: VVS Laxman

हालांकि इससे पहले स्टैंडबाय के तौर पर बांग्लादेश को रखा गया था लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय मानसून अपने चरम पर होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसे यूएई में आयोजित कराने का फैसला लिया गया है.

सौरव गांगुली ने कहा, 'एशिया कप का आयोजन यूएई में होगा. क्योंकि इस समय यही एक ऐसी जगह है, जहां बारिश नहीं होती.' सौरव गांगुली ने यह बयान बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की मीटिंग के बाद दिया.

Asia Cup will be held in the UAE, as it is the only place where there won't be rain (in that duration): BCCI chief Sourav Ganguly after Apex council meeting

