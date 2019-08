‘स्टेम गार्ड्स’ को आम भाषा में गर्दन की सुरक्षा वाला हेलमेट कह सकते हैं. कई वर्षों से बल्लेबाज़ी के दौरान इसकी ज़रुरत महसूस तो हुई है मगर क़ानून के दायरे से इसे अभी तक बाहर ही रखा गया है. रविवार को संपन्न हुए दूसरे एशज टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लिश तेज़ गेंदबाज़ जोफ्रा आर्चर के खतरनाक बाउंसर पर स्टीव स्मिथ के घायल होने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने बल्लेबाज़ों के लिए ‘गर्दन की सुरक्षा’ वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य कर सकता है.

Class response from Joe Root, with England fully expecting to see Steve Smith again at Headingley for third #Ashes Test pic.twitter.com/3NXJIybFBz

— cricket.com.au (@cricketcomau) August 19, 2019