भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच खेल के मैदान पर भले प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर दिखती हो. लेकिन मैदान के बाहर दोनों देशों के खिलाड़ी एक-दूसरे का पुरजोर समर्थन करते हैं. एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है, जब पाकिस्तान के युवा कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) खुलकर विराट कोहली (Virat Kohli) के समर्थन में उतरे हैं. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. इस कड़ी में वह जब गुरुवा को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में एक बार फिर फ्लॉप हुए तो बाबर आजम ने उन्हें ट्वीट कर लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा. मजबूत रहें. बाद में बाबर ने अपने इस ट्वीट के पीछे की वजह भी बताई है.

पाकिस्तान के युवा कप्तान आजम की इस बात ने दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया. पाकिस्तान की टीम शनिवार से श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज करने उतरेगी. इस सीरीज की शुरुआत से पहले जब शुक्रवार को वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रू-ब-रू हुए तो उनसे विराट के समर्थन में किए गए ट्वीट पर भी सवाल पूछे गए. बाबर ने इसका जवाब देकर एक बार फिर फैन्स का दिल जीत लिया.

विराट कोहली बीते करीब ढाई साल से किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं जमा पाए हैं. इसके अलावा अब वह बड़ी पारियां खेलने से भी चूक रहे हैं. इंग्लैंड दौरे पर वह अब तक तीनों फॉर्मेट में कुल 5 पारियां खेल चुके हैं और सभी में फ्लॉप रहे हैं. हालांकि इस बीच विराट कोहली को कई पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों से समर्थन मिल रहा है. सभी ने उम्मीद जताई है कि विराट अपनी लय हासिल करने से सिर्फ एक या दो अच्छी पारी ही दूर हैं.

Babar Azam when asked about his yesterday’s Tweet supporting Virat Kohli.

“Kohli is one of the finest players. As a player myself, I know you can go through such a phase [out of form]. If you back players, they can come out of it.”

— Mazher Arshad (@MazherArshad) July 15, 2022