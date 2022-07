बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का आज ऐलान कर दिया है. उम्मीद के मुताबिक पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli), युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को इस दौरे से आराम दिया गया है. टीम इंडिया के सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की एक बार फिर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी हुई है. इसके अलावा टीम के उपकप्तान केएल राहुल (KL Rahul) और चाइनामैन स्पिनर कुलदीप (Kuldeep Yadav) की टीम में वापसी हुई है. इन दोनों खिलाड़ियों को हालांकि अभी अपनी फिटनेस साबित करनी होगी. इसके बाद ही ये वेस्टइंडीज रवाना हो पाएंगे.Also Read - Virat Kohli की खराब फॉर्म पर बोले सौरव गांगुली- उन्हें खुद तलाशना होगा अपना रास्ता

भारतीय टीम इस दौरे पर 29 जुलाई से 5 टी20 मैचों की सीरीज का आगाज करेगी. इससे पहले टीम इंडिया इस टीम के खिलाफ 22 जुलाई से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. चयनकर्ताओं ने वनडे टीम का ऐलान पहले ही कर दिया था और उसने शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को कप्तान बनाया गया है.

Rohit Sharma (C), I Kishan, KL Rahul*, Suryakumar Yadav, D Hooda, S Iyer, D Karthik, R Pant, H Pandya, R Jadeja, Axar Patel, R Ashwin, R Bishnoi, Kuldeep Yadav*, B Kumar, Avesh Khan, Harshal Patel, Arshdeep Singh.

*Inclusion of KL Rahul & Kuldeep Yadav is subject to fitness.

— BCCI (@BCCI) July 14, 2022