अफगानिस्तान से क्रिकेट फैन्स के लिए चिंतित करने वाली खबर आ रही है. यहां कि टी20 लीग में एक मैच के दौरान बम्ब ब्लास्ट हो गया. अफगानिस्तान की शपागीजा क्रिकेट लीग टी20 का यह मैच काबुल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा था. गनीमत रही की दोनों टीमों के खिलाड़ी इस दुर्घटना में बाल-बाल बच गए. यहां स्टेडियम में एक आतंकी ने स्टैंड में उस वक्त धमाका कर दिया, जब हजारों की संख्या में दर्शक इस मैच को देखने आए हुए थे.

शुक्रवार को खेले गए इस मैच में बंद-ए-अमीर ड्रेगन्स की टीम पामिर जाल्मी के खिलाफ मैच खेल रही थी, संयुक्त राष्ट्र के भी कुछ अधिकारी भी इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम आए हुए थे. जैसे ही स्टेडियम के एक स्टैंड में बम्ब फटा सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए खिलाड़ियों को सुरक्षित जगह में ले जाने का काम किया और उन्हें तुरंत स्टेडियम में बने एक बंकर में ले जाया गया.

Also Read - अफगानिस्तान: मजार-ए-शरीफ की मस्जिद समेत 4 जगहों पर हुआ बम धमाका, कई लोग घायल । Watch Video

राहत की बात है कि अभी तक इस बम विस्फोट में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है. हालांकि मैच देखने आए लोगों में से चार दर्शक घायल जरूर हुए हैं. अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी नसीब खान ने यह जानकारी दी. इस घटना से दो दिन पहले ही काबुल के गुरुद्वारा करते परवान के गेट पर भी बम विस्फोट हुआ था.

Footage : There have been casualties in the blast at the Kabul international cricket stadium. #Afghanistan pic.twitter.com/wM7qMsVDpR

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) July 29, 2022