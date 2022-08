ENG vs SA 1st Test @Lord’s Day 2 Match Report And Highlights: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका (ENG vs SA) के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में अगर सब कुछ सही रहा तो अफ्रीकी टीम इंग्लैंड की विजयी लय को यहां तोड़ सकती है. मेहमान टीम ने इंग्लैंड को मैच की पहली पारी में मात्र 165 रन पर समेटने के बाद अपनी पहली पारी में दिन का खेल खत्म होने तक 124 रन की बढ़त बना ली है. कप्तान डीन एल्गर (47) और सारेल एर्वी (73) ने टीम को बढ़िया शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 85 रन जोड़े.Also Read - आखिर क्‍यों 17 लाख में बिक रहा है इंग्‍लैंड vs द. अफ्रीका लॉर्ड्स टेस्‍ट का टिकट? ये है पूरा मामला

जब तीसरे विकेट के रूप में एडिन मार्करम (16) आउट हुए तो अफ्रीकी टीम मेजबान टीम से सिर्फ 5 रन पीछे थी. इसके बाद इंग्लिश टीम ने दिन का खेल खत्म होने से पहले 4 विकेट और झटके लेकिन वह साउथ अफ्रीका का रन बनाने का सिलसिला नहीं रोक पाई है. पुछल्ले बल्लेबाजों में केशव महाराज ने भी आउट होने से पहले 41 रन का अहम योगदान दिया. उन्होंने मार्को जेनसन (41*) 7वें विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की.

स्टंप्स के समय जेनसन के साथ कगिसो रबाडा (3*) क्रीज पर मौजूद थे. दोनों खिलाड़ियों से अफ्रीकी टीम को उम्मीद होगी कि वे कुछ और रन बनाकर इंग्लैंड को दबाव में धकेलने में मदद करें. अभी उसके पास 3 विकेट शेष हैं. इंग्लिश टीम की ओर से अभी तक कप्तान बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, मैटी पॉट्स और जैक लीच ने भी टीम को 1-1 सफलता दिलाई.

इससे पहले इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत 6 विकेट पर 116 रन से की और 49 रन जोड़कर बाकी बचे चार विकेट भी गंवा दिए. बुधवार के नाबाद बल्लेबाज ओली पोप ने 61 रन से आगे खेलते हुए 73 रन बनाए, जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड और जैक लीच ने 15-15 रन बनाए.

साउथ अफ्रीका की ओर से कागिसो रबाडा ने 52 रन देकर 5 विकेट चटकाए. एनरिच नोर्किया ने 63 रन देकर तीन जबकि मार्को जेनसन ने 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए.