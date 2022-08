साउथ अफ्रीका के अंपायर रूडी कर्स्टन (Rudi Koertzen) का मंगलवार को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया. वह 73 वर्ष के थे. बताया जा रहा है कि रूडी गोल्फ खेलने गए थे और केप टाउन से नेल्सन मंडेला बे स्थित अपने घर लौट रहे थे. इस दौरान जिस कार में वह सवार थे वह सामने से आते हुए किसी दूसरे वाहन से टकरा गई, जिसमें रूडी समेत तीन अन्य लोगों की भी जान चली गई. एक स्थानीय अखबार ने यह जानकारी दी है. यह कार दुर्घटना मंगलवार सुबह रिवर्सडेल में हुई.

रूडी दुनिया के लोकप्रिय अंपायरों में शुमार थे. उन्होंने कुल 332 इंटरनेशनल मैचों में मैदानी अंपायरिंग की थी. वह कई सालों तक आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल थे. रूडी की मौत की खबर से क्रिकेट प्रेमियों में शोक की लहर है. साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम रूडी की मौत पर शोक के लिए अब अपने अगले इंटरनेशनल मैच में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर खेलेगी. साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच खेल रही है.

South Africa will be wearing black armbands, in honour of the umpire Rudi Koertzen, who apparently has died, which is sad news

— Will Macpherson (@willis_macp) August 9, 2022