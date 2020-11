दुनिया के महानतम फुटबॉलर्स में से एक डिएगो माराडोना (Diego Maradona) के निधन से क्रिकेत जगत भी शोक में डूब गया और सोशल मीडिया पर इस महानायक को श्रृद्धांजलि दी गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कहा कि उन्होंने अपने नायक को खो दिया। Also Read - फुटबॉल के मैदान में 'हाथ से गोल' करने के बाद 'सदी का महानतम गोल' दागने वाले डिएगो मैराडोना, जिन्हें जादुई मानने लगी थी दुनिया

ब्राजील के पेले के साथ दुनिया के महानतम फुटबॉलरों में गिने जाने वाले माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दो हफ्ते पहले ही उनके दिमाग का आपरेशन हुआ था। Also Read - India vs Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में कौन है किसपर भारी, जानिए आंकड़ों की जुबानी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई प्रमुख गांगुली ने लिखा, ‘‘मेरा हीरो नहीं रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं आपके लिए फुटबॉल देखता था।’’

Another loss for the sporting world. Can’t believe the legend is no more. Thoughts & prayers to his family & close ones. Rest In Peace, Diego Maradona! #diegomaradona #ripmaradona pic.twitter.com/4dm4orTyTG — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) November 25, 2020

वहीं वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विव रिचर्ड्स ने माराडोना को याद कर लिखा, “यकीन नहीं हो रहा है कि फुटबाल का महानायक अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपकी आत्मा को शांति मिले डिएगो। आपके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।”

Football and the world of sports has lost one of its greatest players today.

Rest in Peace Diego Maradona!

You shall be missed. pic.twitter.com/QxhuROZ5a5 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 25, 2020

रिचडर्स से पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी माराडोना को याद किया। सचिन ने 1986 विश्व कप की जीत के बाद ट्राफी लिए अपने साथियों के कंधे पर सवार माराडानो की तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर लखा है, “फुटबाल और खेल जगत ने अपने महानतम सपूतों में से एक को खो दिया। आपकी आत्मा को शांति मिले डिएगो। आपकी याद आएगी।”

One of the greatest icons of the game Diego Maradona passes away, a very sad day for World sports. Condolences to his family, friends and well-wishers. pic.twitter.com/JGFtQJ0vDu — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 25, 2020

स्टायलिश बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा ,‘‘ खेल के महानायकों में एक एक डिएगो माराडोना का निधन । खेल जगत के लिये दुखद दिन । उनके परिवार , दोस्तों और हितैषियों के प्रति संवेदना ।’’

अर्जेटीना को 1986 में विश्व विजेता बनाने वाले माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निधन से कुछ दिन पहले इसी महीने सिर में ब्लड क्लोट की उनकी सर्जरी हुई थी। अर्जेटीना के पूर्व मिडफील्डर और मैनेजर का खेल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में गिना जाता है।