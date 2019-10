देश में आज दिवाली (Diwali) धूमधाम से मनाई जा रही है. इस शुभ अवसर पर वर्तमान और पूर्व क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया (Social Media) के जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी है.

बधाई देने वालों में देश ही नहीं बल्कि कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने भी भारत में रहने वाले अपने फैंस को शुभकामनाएं भेजी है. भारतीय क्रिकेटरों में वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman), युवराज सिंह (Yuvraj Singh) , संजू सैमसन (Sanju Samson) और वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) आदि प्रमुख हैं जबकि विदेशी खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ शामिल हैं.

This Diwali, it’s time to make a difference. Spread light and joy into everyone’s lives. Here is your chance to do a good deed. #CelebrateForACause and stand a chance to win an exclusive prize. Visit @YWCOfficial_ for more. pic.twitter.com/hDTlWNVNfo

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) October 26, 2019

May the auspicious festival of lights, beautifully illuminate every aspect of your life and may you be blessed with love, happiness and Joy.#HappyDeepavali pic.twitter.com/pvfgWA0KCn

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 27, 2019

Wishing all of you a very happy Diwali from us#HappyDiwali pic.twitter.com/0V3RieYNNV

— Sanju Samson (@IamSanjuSamson) October 27, 2019

Keep your furry friends close this Diwali pic.twitter.com/gbZXmas9av

— hardik pandya (@hardikpandya7) October 26, 2019

आस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर डेविड वार्नर (David Warner) और स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने रविवार की सुबह भारत में मौजूद प्रशंसकों को दिवाली की बधाई दी. स्मिथ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, ‘भारत में मौजूद सभी दोस्तों को दिवाली की शुभकामनाएं.’

May your path be always lit and may there be happiness , love and light in your lives. May you celebrate dhoom dhaam se

#HappyDeepavali pic.twitter.com/ObZPCZw48z

— Virender Sehwag (@virendersehwag) October 27, 2019

View this post on Instagram

Happy Diwali to all of my Indian friends out there

A post shared by Steve Smith (@steve_smith49) on Oct 26, 2019 at 5:56pm PDT

Wish you and your loved ones a very happy and prosperous #Diwali. Let us try to bring happiness in the lives of those who are less fortunate and needy #HappyDiwali #HappyDiwali2019 pic.twitter.com/FZ2Z3Voheo

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) October 27, 2019

टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने लिखा, ‘आपको और आपके प्रियजनों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं. यह दिवाली आपके लिए संपन्नता लेकर आए. इस मौके पर उन लोगों को जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करते हैं जो जिन्हें इसकी जरूरत है.’