टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों भारतीय टीम के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर हैं. हार्दिक को भारतीय टीम के साथ अब अमेरिका के फ्लोरिडा रवाना होना है. लेकिन इससे पहले वह आईपीएल में अपनी पूर्व टीम मुंबई इंडियन्स के ऑलराउंडर खिलाड़ी और अपने अजीज दोस्त कीरोन पोलार्ड के घर उनसे मिलने पहुंचे.

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान पोलार्ड ने पांड्या का गर्मजोशी से स्वागत किया है. हार्दिक ने पोलार्ड और उनके परिवार के साथ अपनी दो तस्वीरें साझा की हैं. इस तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने पोलार्ड की मेजबानी के प्रति आभार जताया है और साथ ही लिखा है कि अगर वह कैरेबियाई देश में हैं और पोलार्ड के घर नहीं जाते तो समझो उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई.

No trip to the Caribbean is complete without a visit to the King’s home ❤️❤️ Polly my favourite and your beautiful family, thank you for hosting me my brother 🥰❤️😘 @KieronPollard55 pic.twitter.com/pGdhNX0n6l

— hardik pandya (@hardikpandya7) August 4, 2022