शुक्रवार से एजबेस्ट में भारत के खिलाफ शुरू होने वाले 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग XI की घोषणा कर दी है. इस महत्वपूर्ण मैच के लिए इंग्लैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को प्लेइंग XI में रखा गया है. 39 वर्षीय इस तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में आराम कराने के मकसद से प्लेइंग XI से बाहर रखा गया था. लेकिन इस ऐतिहासिक टेस्ट से पहले उनकी वापसी हो गई है.Also Read - सिराज: हम एजबेस्‍टन टेस्‍ट जीतना चाहते हैं, ड्रॉ कराने का नहीं है कोई इरादा

एंडरसन के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स को भी मौका मिला है. वह बेन फॉक्स की जगह टीम में आए हैं, जो अभी तक कोविड-19 से उबर नहीं पाए हैं. इंग्लैंड ने अपने बल्लेबाजी क्रम में पहले 6 स्थानों तक कोई बदलाव नहीं किया है. उसके खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फॉर्म में थे, जिन्होंने इस सीरीज को 3-0 से जिताने में अहम भूमिका निभाई. Also Read - IND vs ENG- अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूं तो खेल पर पड़ता है पॉजिटिव असर: Shardul Thakul

ऐसे में कप्तान बेन स्टोक्स और मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने बल्लेबाजी क्रम में कोई छेड़छाड़ नहीं की है. एंडरसन को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत तीसरे टेस्ट से बाहर रखा गया था, तो उनकी वापसी तय थी और वह अपने जोड़ीदार स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ पेस अटैक की जिम्मेदारी संभालेंगे. उनका साथ देने के लिए मैथ्यू पॉट्स और खुद कप्तान बेन स्टोक्स भी उपलब्ध रहेंगे, जबकि जैक लीच टीम में इकलौते स्पिनर के तौर पर खेलने वाले गेंदबाज हैं. Also Read - भारत के खिलाफ नहीं चलेंगे जोफ्रा आर्चर के तीर! बताया कब तक होगी वापसी

Our XI for the fifth LV= Insurance Test with @BCCI 🏏

More here: https://t.co/uXHG3iOVCA

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvIND 🇮🇳 pic.twitter.com/xZlULGsNiB

— England Cricket (@englandcricket) June 30, 2022