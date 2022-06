इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया को 5वां और आखिरी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले एक और झटका लगा है. उसके दूसरे ओपनर और कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी एजबेस्टन टेस्ट से बाहर हो गए हैं. इससे पहले उनके साथी ओपनर और टीम के उपकप्तान केएल राहुल (KL Rahul) मांसपेशियों की चोट के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज और इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं.Also Read - कीवी टीम को 3-0 से पीट इंग्लैंड ने अन्य टीमों को दे दी है चेतावनी: Brendon McCullum

बुधवार शाम को यह बात साफ हो गई कि रोहित शर्मा रिशेड्यूल किए गए टेस्ट मैच में अब नहीं खेल पाएंगे. भारतीय टीम के कप्तान को इंग्लैंड में लीसेस्टरशर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और इसके बाद से वह क्वॉरंटीन में थे. अब रोहित की गैर-मौजूदगी में भारतीय टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह करेंगे. Also Read - विराट कोहली अब कप्तानी नहीं करना चाहते, उनके दिमाग में बैठ चुका: Moeen Ali

सूत्रों के अनुसार, एजबेस्ट ने जो खबर आ रही है वह यही है कि टीम मैनेजमेंट ने अभी कुछ देर पहले ही खिलाड़ियों के साथ मैदान पर अपनी मीटिंग खत्म की है और यहां जसप्रीत बुमराह भी मौजूद थे. Also Read - IND vs ENG- टीम इंडिया ने बना लिया प्लान! रोहित शर्मा नहीं खेले तो यह गेंदबाज करेगा कप्तानी

Rohit Sharma will miss the fifth test (against England) and Jasprit Bumrah will lead the Indian side. He has been informed about this in the team meeting: Sources

