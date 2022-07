भारत इंग्लैंड (India vs England) दौरे पर है और दोनों टीमें एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं. इंग्लैंड ने हाल ही में भारत के खिलाफ 5वां और आखिरी टेस्ट जीतकर टेस्ट सीरीज को ड्रॉ कराया तो भारत ने टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली और अब वह वनडे सीरीज में उसका दम निकालने की कोशिश में है. इस बीच मंगलवार को खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने उसे 10 विकेट से मात देकर 1-0 की बढ़त बना ली है. केनिंग्टन ओवल मैदान पर खेले गए इस मैच में इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला. लेकिन भारतीय पेसरों ने उसका बुरा हाल कर दिया.Also Read - रोहित बने इंग्‍लैंड में सर्वाधिक रन बनाने वाले विदेशी बल्‍लेबाज, छक्‍कों के मामले भी बनाया रिकॉर्ड

इस बीच दोनों देशों के फैन्स भी सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को ट्रोल करने में पीछे नहीं हैं. इंग्लैंड की बामी आर्मी जहां विराट कोहली (Virat Kohli) के पीछे पड़ी है, तो फिर संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) भला उन्हें इसका करारा जवाब देने में क्यों पीछे हटती. पहले वनडे मैच में जब इंग्लैंड ने भारत के सामने घुटने टेक दिए तो संजना ने भी उनकी खूब फिरकी ली. Also Read - अंग्रेजों पर ऐतिहासिक 10 विकेट से जीत के बाद क्‍या बोले कप्‍तान रोहित शर्मा?

While our bowlers bagged some 🦆s on the field, @SanjanaGanesan 'wrap'ped up some 🦆s off the field at #TheOval 😋#ENGvIND #SonySportsNetwork pic.twitter.com/SzzQ9dVEaJ

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 12, 2022